Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Ресторан «Вкусно и точка» в «Сити Молле» Белгорода обтянули антидроновой сеткой До этого сеткой обтянули и сам торговый центр.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Ресторан «Вкусно и точка» в «Сити Молле» Белгорода обтянули антидроновой сеткой До этого сеткой обтянули и сам торговый центр.
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