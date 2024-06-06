Команды Формулы-1 начали активно формировать свои составы на предстоящий сезон 2025 года

Команды Формулы-1 приступили к активной разработке составов на предстоящий сезон 2025 года. пока известны только девять из 20 пилотов, участвующих в чемпионате, но уже сейчас можно сделать некоторые выводы о предстоящем сезоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии