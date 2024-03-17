Захарова посоветовала Макрону предложить перемирие на время ОИ Израилю и ХАМАС

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону предложить перемирие на время Олимпийских игр в Париже Израилю и палестинскому исламистскому движению ХАМАС.
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