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Царьград

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Guardian: Отношения Украины и Великобритании резко ухудшились

Guardian: Отношения Украины и Великобритании резко ухудшились

Отношения Киева с Лондоном пошли на спад после прихода к власти в Великобритании лейбористского правительства, пишет британское издание The Guardian.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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