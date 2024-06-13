Впервые в России в Москве открылись кабинеты психологической разгрузки для медицинских работников

В Москве началось масштабное мероприятие по улучшению условий труда медицинского персонала. В рамках этой программы в городских поликлиниках уже открыто 220 кабинетов психологической разгрузки, где сотрудники могут отдохнуть, заняться своими интересными делами или просто насладиться тишиной.
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