Впервые в России в Москве открылись кабинеты психологической разгрузки для медицинских работников

В Москве началось масштабное мероприятие по улучшению условий труда медицинского персонала. В рамках этой программы в городских поликлиниках уже открыто 220 кабинетов психологической разгрузки, где сотрудники могут отдохнуть, заняться своими интересными делами или просто насладиться тишиной.