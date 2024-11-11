ХДС и ХСС заблокируют работу бундестага, пока Шольц не поставит вопрос о доверии

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) планирует блокировать работу парламента (бундестага), пока канцлер ФРГ Олаф Шольц не вынесет на обсуждение вопрос о вотуме доверия своему правительству.
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