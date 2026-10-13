Минобрнауки предложило запретить отчисленным студентам поступать в тот же вуз пять лет

Отчисленным за дисциплинарные нарушения студентам запретят повторный прием в тот же вуз на пять лет. Нововведение, предложенное Минобрнауки, вступит в силу с 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.
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