Санкции — не помеха? Что происходи с рынком смазочных материалов в России

Изменения коснулись всех участников, от производителей до конечных потребителей. С рынка ушли ведущие иностранные бренды, исчезли лидеры выпуска присадок, вынудив российских производителей масел и смазок оперативно искать выходы из сложившейся ситуации и корректировать формуляции готовой продукции.