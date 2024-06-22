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Кварацхелия, Микаутадзе, Соучек, Цоуфал и Шик – в старте на матч Грузии и Чехии на Евро

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры 2-го тур группового этапа. Начало матча – в 16:00 по московскому времени.

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