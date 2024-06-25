Игровая студия стримера Dr Disrespect разорвала с ним отношения — выяснилась прич...

Игровая студия стримера Dr Disrespect разорвала с ним отношения — выяснилась причина его вечного бана на TwitchАмериканская студия Midnight Society объявила о немедленном увольнении одного из своих сооснователей — речь идёт о популярном игровом стримере Гае Биме (Guy Beahm), более известном под псевдонимом Dr Disrespect.