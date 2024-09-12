Водитель на электросамокате попал в ДТП на улице Фридриха Энгельса в Туле

ДТП случилось в 20:43 вечера 11 сентября на улице Фридриха Энгельса в Туле. Как сообщили в Госавтоинспекции Тульской области, 16-летний водитель на арендованном электросамокате, при движении по тротуару не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и упал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии