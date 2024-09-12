ТСН24
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТСН24

154 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Козьменко
    А чурок не накрывают, наверное нет,а то бы похвасталисьТульские следоват...
  • Сергей Храмов
    Пора тех кто приглашает имигрантов в Россию высылать вместе с имигрантоми в ту страну откуда приглашены имигранты. РВСН.За полгода в Туль...
  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Клещевой энцефалит и все сопутствующие после укуса клещей инфекции опасны для жизни.На запад России р...

Водитель на электросамокате попал в ДТП на улице Фридриха Энгельса в Туле

Водитель на электросамокате попал в ДТП на улице Фридриха Энгельса в Туле

ДТП случилось в 20:43 вечера 11 сентября на улице Фридриха Энгельса в Туле. Как сообщили в Госавтоинспекции Тульской области, 16-летний водитель на арендованном электросамокате, при движении по тротуару не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и упал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх