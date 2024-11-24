Театр абсурда
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Театр абсурда

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Такую историю не переписать. Узбекистан. Наши дни

Такую историю не переписать. Узбекистан. Наши дни

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Пишет журналист с Дальнего Востока Лада Глыбина: "Знаете, поездка в Ташкент для меня лично важна потому, что я многое поняла и кое-что вспомнила.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
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8 час.
sergmann
Авторша, иди.. в баню.
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7 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Согласен с вами!
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5 час.

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