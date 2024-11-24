Такую историю не переписать. Узбекистан. Наши дни

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Пишет журналист с Дальнего Востока Лада Глыбина: "Знаете, поездка в Ташкент для меня лично важна потому, что я многое поняла и кое-что вспомнила.
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