РВ: Украина мстит, нанося массированные удары по Донецку и Ясиноватой

ВСУ ежедневно наносят удары по Донецку и пригородам. Как сообщает "Русская весна", в понедельник на фоне массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, ВСУ нанесли удар из натовской артиллерии прямо по центру Донецка.