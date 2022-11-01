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РВ: Украина мстит, нанося массированные удары по Донецку и Ясиноватой

РВ: Украина мстит, нанося массированные удары по Донецку и Ясиноватой

ВСУ ежедневно наносят удары по Донецку и пригородам. Как сообщает "Русская весна", в понедельник на фоне массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, ВСУ нанесли удар из натовской артиллерии прямо по центру Донецка.

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