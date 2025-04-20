Минфин Франции предрек недоверие к доллару из-за возможного увольнения главы ФРС

Увольнение президентом США Дональдом Трампом председателя Федеральной резервной системы (ФРС, Центробанк Соединенных Штатов) Джерома Пауэлла вызовет недоверие к доллару и дестабилизацию всей экономики страны.
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