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Минфин Франции предрек недоверие к доллару из-за возможного увольнения главы ФРС

Минфин Франции предрек недоверие к доллару из-за возможного увольнения главы ФРС

Увольнение президентом США Дональдом Трампом председателя Федеральной резервной системы (ФРС, Центробанк Соединенных Штатов) Джерома Пауэлла вызовет недоверие к доллару и дестабилизацию всей экономики страны.

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