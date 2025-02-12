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«Очень сильный футболист, легкий в общении». Кассьерра — о новичке «Зенита» Энрике

«Очень сильный футболист, легкий в общении». Кассьерра — о новичке «Зенита» Энрике

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился мнением о новичке команды, бразильском форварде Луисе Энрике.

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