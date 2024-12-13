О датах египетской истории

Карнакский царский список (прорисовка) — список ранних правителей Древнего Египта, выбитый на камне в зале празднеств Тутмоса III Карнакского храма (совр.
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