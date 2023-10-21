«Никто в здравом уме не делал бы этого»: Дженсен Хуанг не стал бы учреждать NVI...

«Никто в здравом уме не делал бы этого»: Дженсен Хуанг не стал бы учреждать NVIDIA ещё разГендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang), считающийся одним из наиболее дальновидных лидеров технологической индустрии, рассказал, что создание компании оказалось «в миллион раз сложнее, чем я ожидал».
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