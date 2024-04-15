Партнерство России и Китая приводит США в ярость Скриншот видео Сегодня 155 прочитали Вашингтон не устраивает многое – от отношений Пекина и Москвы до стремительного роста китайских компаний, которые теперь Белый дом пытается уничтожить любым возможным способом.
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