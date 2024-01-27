Новосибирская область вместе со всей страной отметила 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

Состоялось возложение цветов к Монументу Славы и памятный митинг у Стелы в честь трудового подвига ленинградцев, эвакуированных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Новосибирск, и в память о героическом подвиге защитников Ленинграда.
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