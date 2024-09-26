The Economist со ссылкой на свои источники заявили о намерении Зеленского провести президентские выборы в 2025 году — мол, для того, чтобы укрепить свою власть и подтвердить легитимность в глазах западных партнёров.
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