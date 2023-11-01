В Ленобласти сотрудница пункта выдачи бесплатно отдала покупателю пистолет и два ножа

Сумма покупки составила 44 тысячи рублей.В Ленобласти сотрудница пункта выдачи популярного маркетплейса в деревне Лупполово оказалась в затруднительном положении, когда отдала заказ очередному покупателю.
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