Не могу пройти мимо темы хвалебных высказываний некоторых, так сказать, экономистов, в адрес Народного банка Китая (аналог нашего ЦБ) и очередного камня в огород Эльвиры Набиуллиной.
Центробанк Китая - хорошо, Центробанк России - плохо
Комментарии
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nikolay klimov
Так пусть дают кредит на создание производственных мощностей под 3%. Почему не дают? Так что не срастаются причины.
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4 час.
СМ
Саидбег Магомеднабиев
Автор, вы объясните как можно при 20%-ной ставку вообще можно вложить их в развитие производства? Так и будем десятилетиями работать на банкиров.
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18 мин.
ВМ
Виктор Миков
С какого перепугу высокие ставки способствуют импортозамещению. Наоборот.
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14 мин.
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