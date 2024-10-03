Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 712 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Царева
    учитесь и поступите. а для участников сво специальные льготы и дополнительные места. Они встали на защиту страны. и с...Вернувшимся с СВО...
  • Виктор Миков
    С какого перепугу высокие ставки способствуют импортозамещению. Наоборот.Центробанк Китая ...
  • Алексей Тан
    Ты дочка "Крымского офицера"... ентот енерал, в одну дуду дует... с ТВОИМ Целоверманом!!.«Москва, снимай б...

Центробанк Китая - хорошо, Центробанк России - плохо

Центробанк Китая - хорошо, Центробанк России - плохо

Не могу пройти мимо темы хвалебных высказываний некоторых, так сказать, экономистов, в адрес Народного банка Китая (аналог нашего ЦБ) и очередного камня в огород Эльвиры Набиуллиной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
nikolay klimov
Так пусть дают кредит на создание производственных мощностей под 3%. Почему не дают? Так что не срастаются причины.
Ответить
4 час.
СМ
Саидбег Магомеднабиев
Автор, вы объясните как можно при 20%-ной ставку вообще можно вложить их в развитие производства? Так и будем десятилетиями работать на банкиров.
Ответить
18 мин.
ВМ
Виктор Миков
С какого перепугу высокие ставки способствуют импортозамещению. Наоборот.
Ответить
14 мин.

Картина дня

наверх