Центробанк Китая - хорошо, Центробанк России - плохо

Так пусть дают кредит на создание производственных мощностей под 3%. Почему не дают? Так что не срастаются причины.

СМ

Саидбег Магомеднабиев

Автор, вы объясните как можно при 20%-ной ставку вообще можно вложить их в развитие производства? Так и будем десятилетиями работать на банкиров.