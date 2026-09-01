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Царьград

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Telegram-канал: Взрыв в Колтушах 1 сентября вызвал панику

Telegram-канал: Взрыв в Колтушах 1 сентября вызвал панику

В Колтушах Ленинградской области жители сообщили о взрыве на День знаний. Сразу после громкого звука на небе появился столб густого дыма.

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