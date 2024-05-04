Художник Алексей Колыбняк – о людях, внесших вклад в национальную культуру

Кинорежиссер, сценарист, талантливый писатель, поэт, советник президента Молдовы по вопросам культуры Яков Бургиу и его супруга – оперная певица Светлана Пайкова-Бургиу были яркими и неординарными личностями, чьи имена были известны далеко за пределами Молдовы, и они внесли большой вклад в развитие молдавской культуры.