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Симоньян сообщила, что новая процедура покажет, умрет ли она от рака

Симоньян сообщила, что новая процедура покажет, умрет ли она от рака

Проходящая лечение от рака груди главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила о новой процедуре диагностики, после которой она узнает, насколько смертелен ее диагноз.

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