Официально не “молодушки”: звёзды, кому исполняется 50 лет в 2024 году

Кажется, кто-то закатит грандиозное празднование круглого юбилея в этом году! Кто хорошо сохранился к своим 50 годам, а кого жизнь “потрепала”? Леонардо Ди Каприо Глядя на то, как Леонардо Ди Каприо меняет девушек в возрасте «чуть за 20», кажется, что и сам актер остается вечно молодым.
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