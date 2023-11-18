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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Китайский рынок становится всё более значимым для поставщиков оборудования...

Китайский рынок становится всё более значимым для поставщиков оборудования...

Китайский рынок становится всё более значимым для поставщиков оборудования для производства чиповВ третьем квартале многие производители оборудования для выпуска чипов столкнулись с характерной тенденцией: в целом спрос на их продукцию оставался низким, но на китайском направлении он рос.

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