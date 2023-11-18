Китайский рынок становится всё более значимым для поставщиков оборудования для производства чиповВ третьем квартале многие производители оборудования для выпуска чипов столкнулись с характерной тенденцией: в целом спрос на их продукцию оставался низким, но на китайском направлении он рос.
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