Китайский рынок становится всё более значимым для поставщиков оборудования для производства чиповВ третьем квартале многие производители оборудования для выпуска чипов столкнулись с характерной тенденцией: в целом спрос на их продукцию оставался низким, но на китайском направлении он рос.