Times: Британия готовит Украину к переговорам, чтобы не допустить скандала

Великобритания начала консультировать украинского президента Владимира Зеленского по вопросам проведения переговоров с американской администрацией в Саудовской Аравии, чтобы не допустить повторения скандала в Белом доме.
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