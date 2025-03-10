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Times: Британия готовит Украину к переговорам, чтобы не допустить скандала

Times: Британия готовит Украину к переговорам, чтобы не допустить скандала

Великобритания начала консультировать украинского президента Владимира Зеленского по вопросам проведения переговоров с американской администрацией в Саудовской Аравии, чтобы не допустить повторения скандала в Белом доме.

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