Сестрам Хачатурян отказали в смягчении меры пресечения

Басманный суд Москвы отказал в смягчении меры пресечения сестрам Ангелине, Марии и Крестине Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца Михаила в 2018 году.
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