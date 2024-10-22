В Йошкар-Олинском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК «Ярс»

Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» совершают марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения.
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