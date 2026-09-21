❗️В Керчи водитель мопеда перевернулся и погиб на месте Водитель мопеда «Дельта» 1988 года рождения скончался после того, как на высокой скорости наехал на бордюр и перевернулся на Индустриальном шоссе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым