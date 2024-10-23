Сотрудника Запорожской АЭС обвинили в покушении на членов МАГАТЭ

Инженера цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской АЭС Сергея Потынгу обвиняют в покушении на сотрудников Международного агентства по атомной энергетике по заданию главного управления разведки минобороны Украины.
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