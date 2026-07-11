Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 11 июля

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населённым пунктом Бачевск Сумской области.
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