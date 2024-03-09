Конкурс «Мои Соловки» ждёт заявок на участие от юных северян

Начинающим художникам и более опытным мастерам предлагают создать работы, связанные с природным и историко-культурным наследием архипелагаНачинающим художникам и более опытным мастерам предлагают создать работы, связанные с природным и историко-культурным наследием архипелагаУчастникам конкурса нужно отразить в своих картинах четыре обширные и многогранные темы: «Природный мир Соловков», «Белое море», «Архитектурное наследие Соловецкого архипелага», «История и современная жизнь Соловецких ….