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Ответ Израиля: по Западному берегу прошли массовые рейды против палестинцев

Ответ Израиля: по Западному берегу прошли массовые рейды против палестинцев

Израильские силы задержали 10 палестинцев и захватили автомобиль в ходе нескольких рейдов на Западном берегу в контексте поиска террористических элементов, 17 декабря сообщает агентство WAFA со ссылкой на местные источники и источники безопасности.

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