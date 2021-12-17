Ответ Израиля: по Западному берегу прошли массовые рейды против палестинцев

Израильские силы задержали 10 палестинцев и захватили автомобиль в ходе нескольких рейдов на Западном берегу в контексте поиска террористических элементов, 17 декабря сообщает агентство WAFA со ссылкой на местные источники и источники безопасности.
Израильские силы задержали 10 палестинцев и захватили автомобиль в ходе нескольких рейдов на Западном берегу в контексте поиска террористических элементов, 17 декабря сообщает агентство WAFA со ссылкой на местные источники и источники безопасности.
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