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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Автор оригинальных игр Lunar поделился опасениями по поводу успеха сборника р...

Автор оригинальных игр Lunar поделился опасениями по поводу успеха сборника р...

Автор оригинальных игр Lunar поделился опасениями по поводу успеха сборника ремастеровВ преддверии выхода Lunar Remastered Collection автор оригинальных игр Lunar: Silver Star Story и Lunar 2: Eternal Blue Кей Сигема поделился своими сомнениями по поводу успеха ремастера.

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