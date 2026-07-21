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Лаутаро о ЧМ: «Горжусь тем, что я аргентинец. Хотел помочь команде на поле в финале, но что есть, то есть»

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес обратился к болельщикам после ЧМ-2026 . «Мы старались, вышли во второй подряд финал чемпионата мира, но в этот раз не получилось.

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