Доказательства того, что даже наши звёзды не могли устоять перед безумной модой нулевых

У нас все звездыКрасотаДоказательства того, что даже наши звёзды не могли устоять перед безумной модой нулевыхНекоторые старые фотографии мы смотрим, покатываясь от смеха. Например, снимки из нулевых и следующего за ними десятилетия.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир Афанасьеввся эта мода на пряжки , лодочки, кепи и многое другое, взято из 50-60гг. прошлого столетия. а не нулевых.Tania ЕременкоПошлость во всём и безвкусие у всего нашего шоу бизнеса.Комментировать
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