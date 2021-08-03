У нас все звезды

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Доказательства того, что даже наши звёзды не могли устоять перед безумной модой нулевых

Доказательства того, что даже наши звёзды не могли устоять перед безумной модой нулевых

Некоторые старые фотографии мы смотрим, покатываясь от смеха. Например, снимки из нулевых и следующего за ними десятилетия.

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Владимир Афанасьев
вся эта мода на пряжки , лодочки, кепи и многое другое, взято из 50-60гг. прошлого столетия. а не нулевых.
Tania Еременко
Пошлость во всём и безвкусие у всего нашего шоу бизнеса.

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