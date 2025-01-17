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Царьград

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ДТП на Шри-Ланке: двое русских туристов в тяжелом состоянии после аварии

ДТП на Шри-Ланке: двое русских туристов в тяжелом состоянии после аварии

На юге Шри-Ланки произошло серьезное ДТП с участием автобуса и цементовоза. В результате двое русских туристов находятся в тяжелом состоянии.

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