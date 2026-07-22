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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов о ценах на ЧМ-2026: «Стакан пива на стадионе стоил 18 долларов около 1400 рублей. Это как? Футбол ведь для болельщиков. Обычных, а не VIP»

Станислав Черчесов недоволен высокими ценами на прошедшем ЧМ-2026 . «Во всем остальном турнир удался — все очень красочно и зрелищно.

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