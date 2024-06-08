«Ъ»: экс-главе «Автодора» Кельбаху грозит 14 лет за ущерб в 2 млрд рублей

Бывшему главе «Автодора» Сергею Кельбаху, который участвовал в строительстве и проектировке Керченского моста, грозит 14 лет тюрьмы за масштабное злоупотребление должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области, пишет газета «Коммерсантъ».