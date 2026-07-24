Вероятность обрушения на Москву аномальной жары из Европы оценили

Аномальная жара из Европы не обрушится на Москву в ближайшую неделю. Вероятность аномально высоких температур в столице в ближайшее время оценил синоптик, специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с НСН.
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