Найдена возможная разгадка таинственного исчезновения семьи Усольцевых

Политика как она есть

Семья Усольцевых могла пропасть в провалах между глыбами возле скалы Буратинка в Красноярском крае. Возможную разгадку таинственного исчезновения бизнесмена, его супруги и их дочери нашел побывавший в этом месте опытный турист Алексей Кулеш, его слова приводит aif.