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Intel отрицает обнаружение источника проблем 13 и 14 поколений процессоров Вчер...

Intel отрицает обнаружение источника проблем 13 и 14 поколений процессоров Вчер...

Intel отрицает обнаружение источника проблем 13 и 14 поколений процессоровВчера многие издания написали о том, что Intel обнаружила корень проблем со стабильностью разблокированных процессоров 13 и 14 поколения и все исправила.

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