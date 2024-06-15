Intel отрицает обнаружение источника проблем 13 и 14 поколений процессоров Вчер...

Intel отрицает обнаружение источника проблем 13 и 14 поколений процессоровВчера многие издания написали о том, что Intel обнаружила корень проблем со стабильностью разблокированных процессоров 13 и 14 поколения и все исправила.
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