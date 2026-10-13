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"Слово о полку Игореве" экранизируют

"Слово о полку Игореве" экранизируют

О планах экранизации сообщили ТАСС в пресс-службе "Газпром-медиа холдинга". Генеральный директор холдинга Александр Жаров отметил, что картина позволит представить классику древнерусской литературы современной аудитории и сохранить её значение для отечественной культуры.

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