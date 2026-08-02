Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 812 подписчиков

Финны режут провода: Россия останется без интернета? Это серьезно или переполох из ничего?

Финны режут провода: Россия останется без интернета? Это серьезно или переполох из ничего?

Новость взорвала телеграм-каналы и новостные ленты. Говорят — Финляндия обрубает кабели, по которым в Россию течёт больше половины всего зарубежного интернета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс Сэм
Лучше и не скажешь
Ответить
1 м.