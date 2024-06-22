WSJ: Байден помешал Украине заключить сделку на поставку СПГ

Global Look Press/VANNICELLI/GRILLOTTI Президент США Джо Байден приостановил оформление разрешений на экспорт СПГ на Украину из-за "зеленой повестки" до момента, пока министерство энергетики не изучит влияние газа на окружающую среду, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).