6-9 октября в Копенгагене (Дания) пройдет 69-я осенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО. «Все 274 члена парламента, представляющие 31 государство-член НАТО, а также около 100 членов из примерно 25 стран-партнеров и парламентских органов будут иметь возможность рассмотреть ключевые темы евроатлантической повестки дня в области обороны и безопасности, а также оценить результаты и ключевые решения, принятые на июльском саммит НАТО в Вильнюсе.