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Западный обозреватель: При цене в 20-30 млн долларов российский истребитель Checkmate становится недорогим конкурентом американского F-35

Западный обозреватель: При цене в 20-30 млн долларов российский истребитель Checkmate становится недорогим конкурентом американского F-35

Зарубежные эксперты, посетившие презентацию перспективного российского однодвигательного истребителя нового поколения Су-75 Checkmate на авиасалоне в Дубае, комментируют заявленные параметры самолёты.

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