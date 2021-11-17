Западный обозреватель: При цене в 20-30 млн долларов российский истребитель Checkmate становится недорогим конкурентом американского F-35

Зарубежные эксперты, посетившие презентацию перспективного российского однодвигательного истребителя нового поколения Су-75 Checkmate на авиасалоне в Дубае, комментируют заявленные параметры самолёты.
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