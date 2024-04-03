Серверную индустрию Тайваня в 2024 году ожидает рост благодаря буму ИИ По оцен...

Серверную индустрию Тайваня в 2024 году ожидает рост благодаря буму ИИПо оценкам DIGITIMES Research, доходы тайваньского бизнеса, связанного с серверами, в 2023 году превысили 2 трлн тайваньских долларов, сократившись на 7 %.